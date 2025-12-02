 Aller au contenu principal
Janux plonge après la publication de données préliminaires sur un médicament contre le cancer de la prostate
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 11:16

2 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Janux Therapeutics JANX.O chutent de 44 % à 18,99 $ en pré-marché

** La société a déclaré que l'essai préliminaire de JANX007 dans le cancer avancé de la prostate a atteint ses principaux objectifs avec des réponses durables et une sécurité gérable

** Les actions chutent car les résultats sont conformes aux attentes des analystes, mais ne répondent pas aux espoirs élevés des acheteurs, selon la maison de courtage BTIG

** JANX affirme que les hommes atteints d'un cancer de la prostate avancé ont vu leur maladie demeurer stable pendant environ 8 à 9 mois sous JANX007

** Chez les patients n'ayant jamais subi de chimiothérapie, le médicament a entraîné une baisse rapide et importante de l'antigène prostatique spécifique, un marqueur clé du cancer

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 37 % depuis le début de l'année

