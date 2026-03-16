Janus Living vise une valorisation de 5 milliards de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis

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(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6) par Arasu Kannagi Basil

Janus Living vise une valorisation de 5 milliards de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a déclaré lundi le fonds d'investissement immobilier dans les logements pour personnes âgées, le marché des nouvelles cotations restant attractif malgré la volatilité.

La société, qui se sépare de Healthpeak Properties DOC.N , une société de placement immobilier spécialisée dans les soins de santé, cherche à obtenir jusqu'à 740 millions de dollars en offrant 37 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 18 et 20 dollars.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'est ralentie au cours des dernières semaines, car les turbulences du marché liées au conflit en cours au Moyen-Orient continuent d'ébranler les investisseurs et de maintenir les sociétés émettrices sur la touche.

Toutefois, certaines entreprises continuent de lancer leurs tournées d'introduction en bourse. La société minière de tungstène Guardian Metal Resources GMET.L a également dévoilé lundi les conditions de son projet d'introduction en bourse aux États-Unis.

"Les types d'entreprises qui peuvent encore être cotées sur ce marché sont des entreprises non technologiques avec des flux de revenus récurrents qui peuvent compenser l'impact à court terme de la hausse des prix de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs", a déclaré Samuel Kerr, responsable mondial des marchés des capitaux chez Mergermarket.

" (Janus) bénéficiera également du fait d'être une société de placement immobilier, qui a tendance à avoir un groupe d'investisseurs spécialisés qui sont moins préoccupés par les fluctuations quotidiennes des marchés mondiaux et plus préoccupés par l'économie immobilière et les particularités de l'actif qu'ils achètent"

Janus, dont le siège est à Denver (Colorado), possède 34 résidences pour personnes âgées situées principalement dans les principaux marchés de retraite de dix États américains. La Floride et le Texas représentent environ 69 % du portefeuille.

La demande de logements pour personnes âgées aux États-Unis augmente en raison du vieillissement de la population, qui incite les personnes âgées à se prémunir contre les besoins futurs en matière de soins.

Les investisseurs principaux CenterSquare Investment Management, DWS Group, MFS Investment Management et PGIM ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions Janus d'une valeur maximale de 300 millions de dollars dans le cadre de l'offre.

BofA Securities et J.P.Morgan sont les chefs de file de la gestion du livre d'ordres. Janus Living sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "JAN".