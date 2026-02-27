Janus Living se rapproche de l'introduction en bourse aux États-Unis en déposant une demande d'autorisation publique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails à partir du paragraphe 2)

Janus Living, une société de placement immobilier axée sur les logements pour personnes âgées, a déposé publiquement des documents en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis vendredi, alors que les sociétés émettrices font la queue pour profiter de la fenêtre du mois de mars.

Le marché américain des introductions en bourse a été confronté à une volatilité accrue au cours des dernières semaines, les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'IA s'étant accrues, ce qui a contraint plusieurs entreprises à réduire leur taille ou à reporter leur introduction en bourse .

Les analystes estiment que les thèmes résistants à l'IA pourraient stimuler le marché des introductions en bourse à court terme, car le faible sentiment des investisseurs continue de peser sur les valeurs logicielles et financières confrontées à l'incertitude quant à la manière dont l'IA pourrait remodeler leurs activités.

La société mère de Janus Living, Healthpeak Properties

DOC.N , a annoncé au début de l'année qu'elle allait scinder son portefeuille de logements pour personnes âgées en une FPI distincte cotée en bourse.

Healthpeak a déclaré à l'époque que les marchés publics avaient du mal à évaluer pleinement son portefeuille de logements pour personnes âgées, car il était relativement petit au sein de la société dans son ensemble.

Le portefeuille de Janus Living, basé à Denver (Colorado), se compose de 34 communautés de logements pour personnes âgées, soit plus de 10 000 unités.

Les actifs sont principalement situés dans les principaux marchés de retraite à travers 10 États américains, avec des unités en Floride et au Texas représentant 69% du portefeuille total.

Le FFO ajusté de Janus Living, une mesure de performance clé pour les FPI, était de 150,8 millions de dollars en 2025, contre 137,5 millions de dollars l'année précédente.

BofA Securities et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'offre. Janus Living sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "JAN".

Healthpeak conservera une participation majoritaire dans Janus Living après l'offre.