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Janus Living s'apprête à dépasser le prix de l'offre pour ses débuts à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 mars - ** Janus Living JAN.N est en passe de dépasser le prix de l'offre lors de ses débuts à la Bourse de New York

** Les actions devraient ouvrir entre 22 et 24 $ chacune, contre un prix d'offre de 20 $

** JAN a vendu 42 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie à l'extrémité supérieure de la fourchette commercialisée de 18 à 20 dollars par action pour lever 840 millions de dollars ** Les analystes s'attendent à ce que JAN bénéficie du fait d'être une société de placement immobilier, qui a tendance à avoir un groupe d'investisseurs spécialisés moins préoccupés par les fluctuations quotidiennes des marchés mondiaux

** "Ils ont également tendance à être des investisseurs de rendement, achetant l'actif pour un dividende attrayant plutôt que d'espérer un fort rebond sur le marché secondaire", a déclaré Samuel Kerr, responsable mondial des marchés des capitaux propres chez Mergermarket. ** "Cela pourrait aider (Janus) à surmonter la volatilité du marché, bien qu'il n'y ait jamais de garantie de succès lorsque les marchés sont aussi volatils qu'ils le sont actuellement" - Kerr

** BofA Securities et J.P. Morgan ont agi en tant que chefs de file pour l'offre

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