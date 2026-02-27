information fournie par Reuters • 27/02/2026 à 12:18

Janus Living publie son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

La société d'investissement immobilier Janus Living a rendu public vendredi son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.