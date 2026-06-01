Janus Living plonge après avoir lancé une vente de 25 millions d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute de frappe dans le titre)

1er juin - ** Les actions de Janus Living JAN.N chutent de 5,5 %, pour clôturer en baisse de 2 % à 26,23 $

** La société d'investissement immobilier spécialisée dans les résidences pour seniors lance une offre publique de vente secondaire portant sur 25 millions d'actions

** Le produit de l'opération sera utilisé pour des opportunités d'acquisition et d'investissement, ainsi qu'à d'autres fins

** Cette offre d'actions intervient quelques mois seulement après l'entrée en bourse de JAN à New York, suite à une introduction en bourse revalorisée à 20 $ par action

** BofA Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Wells Fargo Securities agissent en tant que chefs de file de l'opération

** 9 des 10 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, et un seul « conserver »; objectif de cours médian de 29 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action JAN avait progressé d'environ 34 % depuis son introduction en mars