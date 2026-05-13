Janus Henderson s’associe avec une société à Hong Kong dans l’alternatif

Janus Henderson Group noue un partenariat stratégique avec la société basée à Hong Kong Sun Hung Kai & Co visant à créer et commercialiser de nouveaux produits d’investissement alternatifs, axés sur la région Asie-Pacifique.

Concrètement, les deux partenaires vont développer et distribuer conjointement des produits d’investissement, mettre en place des initiatives stratégiques de capital d’amorçage et saisir des opportunités d’investissement direct, sur les marchés cotés et non cotés, à l'échelle mondiale.

Ce partenariat combine les expertises et les réseaux de distribution des deux acteurs. Ainsi, Sun Hung Kai Capital Partners (SHKCP) apporte sa présence à Hong Kong et son expertise en matière de stratégies innovantes sous forme de General Partner (GP), qui mobilise à la fois des capitaux propres et des capitaux de tiers pour servir une clientèle basée en Asie.

Janus Henderson apporte, de son côté, une plateforme mondiale de gestion d’actifs couvrant les marchés publics et privés, une expertise dans la structuration de produits, ainsi qu’un engagement de longue date envers les marchés de la région Asie-Pacifique.

Fondée en 2020, Sun Hung Kai Capital Partners est la branche dédiée aux solutions alternatives de Sun Hung Kai & Co., une plateforme d’investissement alternatif basée à Hong Kong et dirigée par ses fondateurs, avec environ 38,7 milliards de dollars hongkongais d’actifs sous gestion.

L’Agefi