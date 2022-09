Janus Henderson réorganise sa gestion obligataire

(NEWSManagers.com) - Janus Henderson a annoncé plusieurs promotions au sein de sa plateforme obligataire, qui prendront effet le 1er octobre 2022.

Seth Meyer, actuellement gérant de portefeuille crédit chez Janus Henderson, a été promu au poste de responsable de la stratégie obligataire, une fonction nouvellement créée. Il travaillera avec Jim Cielinski, responsable mondial des produits obligataires, afin de faciliter l'orientation stratégique et commerciale de la plateforme des produits obligataires. En outre, Seth Meyer sera chargé de diriger l'équipe de gestion des portefeuilles des clients des produits obligataires et de mettre en œuvre la stratégie durable au sein de la division des produits obligataires. Seth Meyer conservera ses responsabilités de gérant de portefeuille et sera rattaché à Jim Cielinski.

Janus Henderson a également nommé Tom Ross pour diriger la division high yield et John Lloyd pour diriger la division crédit multi-secteurs.

Tom Ross sera responsable de la stratégie d'investissement et de la gestion des portefeuilles de la division high yield. John Lloyd sera chargé de créer le cadre stratégique, de piloter la stratégie d'investissement, de lancer de nouveaux produits et de créer des idées à l'échelle mondiale au sein de la division crédit multi-secteurs. Les deux professionnels conserveront leurs responsabilités en tant que gérants de portefeuille. Tom Ross, gérant de portefeuilles crédit chez Janus Henderson, a 20 ans d'expérience dans la gestion active et John Lloyd, ancien coresponsable de la recherche sur le crédit, a 24 ans d'expérience dans le secteur financier.

Enfin, Mike Talaga a été promu au poste de responsable de la recherche sur le crédit pour l'Amérique du Nord, en remplacement de John Lloyd. Il sera chargé de superviser les activités de recherche sur le crédit. Mike Talaga est analyste crédit au sein de la société de gestion depuis 2015. Il travaillera avec Andrew Griffiths, responsable de la recherche sur le crédit, EMEA.