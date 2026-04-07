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Janus Henderson recrute un spécialiste des institutionnels de BlackRock
information fournie par Agefi Asset Management 07/04/2026 à 08:00

Genico Reyes rejoint Janus Henderson en tant que directeur des ventes institutionnelles à compter du 1er avril 2026. Il sera basé à Zurich et rattaché à Marc Theis, responsable de la Suisse et du Liechtenstein.

Dans ses nouvelles fonctions, Genico Reyes sera chargé de développer davantage l’activité institutionnelle en Suisse et au Liechtenstein.

Genico Reyes rejoint Janus Henderson en provenance de BlackRock Asset Management, où il occupait le poste de responsable des relations avec les clients institutionnels. Auparavant, il a travaillé six ans chez UBS et quatre ans chez Credit Suisse, où il a occupé diverses fonctions orientées clients et stratégie.

L'Agefi

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