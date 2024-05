Janus Henderson réalise deux acquisitions dans les ETF et le non coté

Un beau doublé pour Janus Henderson. La société de gestion américano-britannique a annoncé ce jeudi 2 mai l’acquisition de Tabula et l’intégration d’une équipe de gestion de NBK Wealth, se renforçant à la fois dans les ETF et le non coté.

Avec Tabula, Janus Henderson met la main sur un fournisseur d’ETF indépendant basé à Londres, spécialisé dans l’obligataire. Fondée en 2018 par un ancien de Source, Michael John Lytle, la société gère un peu plus de 500 millions de dollars. Ses ETF sont cotés sur dix Bourses et vendus dans quinze pays.

Ce rachat va permettre au gestionnaire de renforcer son activité ETF, qui reste assez discrète bien qu’il se positionne comme le quatrième fournisseur mondial d’ETF actifs obligataire en termes d’actifs sous gestion, selon ses données. En septembre dernier, Ali Dibadj, le directeur général de Janus Henderson, reconnaissait dans une interview exclusive à L’Agefi Alpha être peu visible sur le sujet, alors que l’activité représentait près de 10 milliards de dollars. L’intégration de Tabula va surtout donner au groupe l’occasion d’exporter son activité ETF en Europe, un marché où il est absent, mais aussi dans les autres pays du monde friands de fonds Ucits. La société cible notamment l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de l’objectif de Janus Henderson « d’amplifier ses forces », qui constitue l’un des trois piliers de sa stratégie, qu’Ali Dibadj nous avait présenté l’été dernier. A l’époque, il confiait déjà : « il faudra que nous nous associions avec un partenaire pour distribuer nos ETF sur le Vieux Continent ».

Le gestionnaire ajoute qu’il conservera tous les produits existants de Tabula et utilisera la plateforme européenne pour lancer une gamme de nouveaux ETF actifs.

1,1 milliard de dollars d’engagements

Dans le même temps, Janus Henderson va intégrer l’équipe d’investissements privés de NBK Wealth, le département de gestion de fortune de la National Bank of Kuwait Group, pour constituer une nouvelle division dédiée au non coté dans les marchés émergents. Ce transfert se traduira par l’acquisition de NBK Capital Partners, une structure qui vient d’être créée à Abou Dabi.

Fondée en 2006, l’équipe d’investissement privés de NBK Wealth a obtenu 1,1 milliard de dollars d’engagements à ce jour. Elle se spécialise dans le crédit privé et le private equity dans les marchés émergents, incluant le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Janus Henderson se dote ainsi d’une nouvelle expertise. La société de gestion investit déjà sur les marchés émergents, mais uniquement dans les actions et la dette. Janus Henderson espère que son partenariat avec NBK Wealth lui permettra d’accéder à ce marché « en pleine expansion » du non coté dans les émergents, « qui suscite un intérêt croissant de la part des États souverains et des entreprises ». En plus d’améliorer son offre, le partenariat devrait également favoriser le contact avec de nouveaux clients au Moyen-Orient et dans le monde entier, désirant investir activement dans les marchés émergents. Concrètement, Janus Henderson prévoit de lancer un certain nombre de stratégies alternatives axées sur les marchés émergents au cours du second semestre 2024.

Lui-même issu d’une fusion, Janus Henderson renoue donc avec les acquisitions, confirmant ainsi les propos d’Ali Dibadj, qui avait indiqué à L’Agefi « être ouvert à de petites et grandes acquisitions qui nous permettent de compléter notre gamme d’expertise ».

Ces annonces ont été faites alors que Janus Henderson a enregistré une nouvelle décollecte au titre du premier trimestre 2024. La société a vu sortir 3 milliards de dollars, soit un niveau similaire au dernier trimestre 2023. Ses encours ont néanmoins augmenté de 5?% sur un trimestre et de 14?% sur un an à 352,6 milliards de dollars à fin mars.

Laurence Marchal