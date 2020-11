Janus Henderson prouve que les fusions peuvent marcher, selon son patron

(NEWSManagers.com) - " Il existe beaucoup de bonnes raisons d' être sceptiques à l' égard des fusions " , a admis Dick Weil, le directeur général de Janus Henderson, lors d' une allocution enregistrée en introduction à un " voyage de presse " virtuel organisé par la société de gestion. " De nombreuses fusions ne fonctionnent pas comme prévu " , a-t-il estimé depuis Londres. Mais pour lui, le rapprochement qui a donné naissance au groupe Janus Henderson en 2017 est l' exception qui confirme la règle. " Nous bâtissons une infrastructure mondiale qu' aucune de nos deux sociétés indépendantes n' aurait pu se permettre " . L' avantage principal, selon le CEO, est que cela permet à son groupe d' avoir une culture " réellement internationale " , avec une perspective vraiment mondiale.

En attendant, Janus Henderson continue d' être en décollecte. Depuis le début de l' année à fin septembre, la société de gestion américano-britannique a vu sortir environ 23,3 milliards de dollars, après des rachats de 27 milliards sur l' ensemble de 2019 et de 18,1 milliards sur 2018. La société de gestion gérait fin septembre 358 milliards de dollars. Début octobre, le fonds activiste Trian Fund Management a confirmé avoir acquis 9,9 % du capital de la société de gestion, un sujet que n' a pas mentionné Dick Weil dans son intervention.

Concernant l' environnement dans lequel il évolue, le patron de Janus Henderson a rappelé qu' il s' agissait d' un secteur extrêmement concurrentiel " , mais aussi " sain et mature " . Cette concurrence conduit à une pression sur les frais et les revenus. Mais en contrepartie, " les clients obtiennent une meilleure offre " . " Nous voyons la nature concurrentielle du secteur comme une force positive pour nous améliorer " , a-t-il affirmé.

Enfin, évoquant la crise du Covid-19, Dick Weil s' est dit " stupéfait " que tout le monde ait réussi à travailler à distance. " Nous sommes très efficaces. Nous sommes même plus efficaces " , a-t-il ajouté. Il prédit que le monde du travail va devenir plus flexible, même si la présence au bureau certains jours sera nécessaire. " Ce sera une bonne chose quand nous pourrons tous passer plus de temps ensemble au bureau " , conclut-il.