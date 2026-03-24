Janus Henderson progresse alors que Trian et General Catalyst relèvent leur offre publique d'achat (OPA)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars -

** Les actions du gestionnaire d'actifs Janus Henderson

JHG.N augmentent de 3,27% à 52,40 dollars en pré-marché

** Trian et General Catalyst ont relevé mardi leur offre d'acquisition de JHG à 52 dollars par action, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de l'action de Janus non affecté et une augmentation de 3 dollars par action par rapport à l'offre précédente

** Cette nouvelle offre intervient après que Victory Capital a riposté lundi à Trian aux critiques formulées à l'encontre de sa dernière proposition, d'un montant de 8,6 milliards de dollars

** A ce jour, l'offre de Trian et General Catalyst s'élève à environ 8 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters, par rapport à l'offre de Victory de 8,6 milliards de dollars en numéraire et en actions

** À la dernière clôture, JHG a progressé de 6,6 % depuis le début de l'année