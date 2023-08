Janus Henderson : nouveau record pour les dividendes mondiaux au deuxième trimestre

(AOF) - Les dividendes mondiaux ont progressé de 4,9% pour atteindre un record de 568,1 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, selon la dernière édition du Janus Henderson Global Dividend Index. La croissance sous-jacente a pour sa part augmenté à 6,3 % en glissement annuel. La croissance sous-jacente s’est accélérée par rapport au premier trimestre et reflète la dominance saisonnière de l’Europe au deuxième trimestre – période durant laquelle la plupart des sociétés européennes effectuent un versement annuel unique.

L'Europe hors Royaume-Uni enregistre des dividendes record - la croissance sous-jacente (10 %) dépasse celle des autres régions. Ils s'élèvent 184,5 milliards de dollars et reflète une rentabilité vigoureuse pour l'exercice 2022. " La croissance européenne a été portée, pour l'essentiel, par une augmentation sensible des dividendes des banques, ainsi que par les constructeurs automobiles ", précise le gestionnaire d'actifs. Des dividendes record ont été versés en Suisse (27,3 milliards de dollars), en France (53,9 milliards de dollars (49,5 milliards d'euros)) et en Allemagne (44,7 milliards de dollars).

Le deuxième trimestre est aussi une saison importante au Japon, où les dividendes ont grimpé de 8,4 % en termes sous-jacents à 36,7 milliards de dollars, soit bien plus que la moyenne mondiale. La moitié des sociétés japonaises de notre indice ont généré une croissance à deux chiffres. Le taux de croissance aux États-Unis (148 milliards de dollars) a cependant ralenti pour le sixième trimestre consécutif, diminuant à 4,6 %, tandis que l'Asie-Pacifique hors Japon, Hong Kong et la Corée du Sud se sont montrés relativement atones. Les dividendes des marchés émergents ont diminué.

Les prévisions mondiales de Janus Henderson pour 2023 restent inchangées en raison de l'incertitude économique persistante : 1 640 milliards de dollars, soit une hausse de 5 % sur une base sous-jacente.