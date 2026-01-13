 Aller au contenu principal
Janus Henderson lance un nouveau fonds UCITS dédié aux CLO Investment Grade
information fournie par AOF 13/01/2026 à 14:49

(AOF) - Janus Henderson Investors annonce le lancement du fonds Janus Henderson Global IG CLO Active Core UCITS, un nouveau véhicule de sa gamme de produits titrisés. Le fonds est géré par John Kerschner, responsable mondial des produits titrisés, épaulé par une équipe spécialisée basée en Europe et aux États-Unis, disposant d’un solide track-record sur les investissements en CLO (Collateralized Loan Obligations : Obligation adossée à des prêts).

Le fonds vise une exposition active à des CLO à taux variable notés de AAA à BBB-, avec un accent particulier sur les tranches BBB afin d'optimiser le rendement.

Le fonds donnera accès au marché substantiel et en pleine croissance des CLO de qualité Investment Grade qui représente environ 545 milliards de dollars de CLO américains et européens répondant aux exigences réglementaires de l'UE.

