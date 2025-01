Janus Henderson lance son premier ETF AAA CLO en Europe

(AOF) - Janus Henderson Investors a annoncé le lancement de son premier ETF actif fixed income en Europe : le Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO Ucits ETF. Le fonds investira principalement dans des CLOs européens notés AAA, et pourra investir jusqu'à 30% dans des CLOs AAA non-européens qui sont conformes aux réglementations européennes en matière de titrisation.

La société propose un certain nombre d'ETF fixed income aux États-Unis, notamment un US AAA CLO ETF, qui est le plus grand ETF CLO au monde, et un US BBB CLO ETF.

Le Janus Henderson Tabula European AAA CLO ETF est le dernier né de la gamme d'ETF actifs de la société en Europe, après le lancement du Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity UCITS ETF en octobre 2024, et du Janus Henderson Tabula Pan European High Conviction Equity UCITS ETF en novembre 2024.

Colin Fleury, responsable des crédits garantis chez Janus Henderson, a déclaré : " Les CLO AAA constituent une alternative intéressante aux obligations d'entreprise investment grade, car ils offrent généralement des rendements plus élevés moins sensible à la volatilité des taux d'intérêt. Ils peuvent considérablement améliorer le potentiel des clients à atteindre des niveaux de revenus plus élevés dans leurs allocations fixed income ou de liquidités ".