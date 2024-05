Janus Henderson prévoit de conserver tous les produits Tabula existants et d'utiliser la plateforme pour lancer une gamme de nouveaux ETF actifs.

Le gérant estime que cette opération lui permettra de répondre à la demande de ses clients à l'échelle mondiale en incluant dans ses stratégies d'investissement' une structure d'ETF UCITS, qui est la structure d'ETF la plus répandue en dehors des États-Unis.

Janus Henderson a également conclu un accord pour l'acquisition de Tabula Investment Management, un fournisseur indépendant d'ETF en Europe, qui se concentre les solutions fixed income et d'investissement durable. Il affiche 500 millions de dollars d'encours.

Janus Henderson prévoit de lancer un certain nombre de stratégies alternatives axées sur les marchés émergents au cours du second semestre 2024.

" En plus d'améliorer son offre à ses clients existants, le partenariat devrait également permettre à Janus Henderson d'entrer en contact avec de nouveaux clients au Moyen-Orient et dans le monde entier, désirant investir activement dans les marchés émergents, ce qui lui permettra d'étendre sa présence dans la région ", explique la société.

(AOF) - Janus Henderson fait son entrée sur les marchés privés des pays émergents grâce à un partenariat stratégique avec NBK Wealth, la branche de gestion de fortune du groupe National Bank of Kuwait. NBK Capital Partners, l'équipe d'investissement privé de NBK Wealth, rejoint le gestionnaire d’actifs en tant qu’équipe en charge des actifs privés pour les marchés émergents.

Janus Henderson Investors se renforce dans les marchés privés et les ETF

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.