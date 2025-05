Janus Henderson Investors développe sa gamme d'ETF actifs titrisés

(AOF) - Janus Henderson Investors a annoncé le lancement du Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities Ucits ETF (JMBS). Le JMBS offre une exposition activement gérée aux titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Le fonds investit principalement dans des titres adossés à des agences, mais peut également inclure jusqu'à 10 % d'exposition à des titres adossés hors-agences afin d'améliorer le rendement et la diversification.

" Les MBS d'agences offrent la même qualité de crédit que les bons du Trésor américain, mais avec un rendement plus élevé, et sont historiquement faiblement corrélés aux actions et aux obligations d'entreprises à haut rendement ", explique le gestionnaire d'actifs.

Il s'agit du dernier né de la gamme d'ETF actifs de Janus Henderson et du troisième ETF actif Fixed Income Europe, après le lancement de l'ETF CLO AAA EURO en janvier et de l'ETF CLO AAA USD en mars.