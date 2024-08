Janus Henderson fait l'acquisition de Victory Park Capital

(AOF) - Janus Henderson a annoncé qu'il avait conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Victory Park Capital (VPC), un gestionnaire de crédit privé international qui, depuis près de deux décennies, fournit des solutions de crédit privé personnalisées "à des entreprises bien établies comme à des entités émergentes." Depuis 2010, VPC s'est spécialisée dans les prêts adossés à des actifs, notamment dans le financement des petites entreprises et des particuliers, les actifs financiers et les actifs immobilisés, ainsi que le crédit immobilier.

Depuis sa création en 2007, VPC a investi environ 10,3 milliards de dollars à travers plus de 220 investissements, et ses actifs sous gestion s'élèvent à environ 6 milliards de dollars.

Le groupe s'attend à ce que VPC complète et développe les 36,3 milliards de dollars d'actifs titrisés gérés par Janus Henderson à l'échelle mondiale.

"Les capacités d'investissement de VPC dans le domaine du crédit privé et son expertise approfondie en matière d'assurance répondent aux besoins croissants de nos clients, renforcent notre objectif de diversification dans les domaines où nous disposons des atouts nécessaires et amplifient nos forces existantes dans le domaine du financement titrisé. Nous pensons que cette acquisition nous permettra de continuer à satisfaire nos clients, collaborateurs et actionnaires", déclare Ali Dibadj, CEO de Janus Henderson.