Janus Henderson estime que l'offre de Victory n'est pas supérieure à celle de Trian et de General Catalyst

Janus Henderson JHG.N a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait déterminé que la proposition de Victory Capital VCTR.O d'acheter le gestionnaire d'actifs n'était pas supérieure à l'accord de rachat avec Trian et General Catalyst de Nelson Peltz.

Victory, basée à San Antonio, a rendu publique le mois dernier son offre de 8,6 milliards de dollars pour Janus, augmentant ainsi la pression sur la société qui avait accepté un rachat de 7,4 milliards de dollars par Trian et General Catalyst.

La dernière proposition de Victory n'est pas recevable car elle présente "un risque de clôture important et une valeur incertaine", a déclaré Janus.

La société a déclaré qu'il y avait une grande incertitude quant à l'obtention du seuil requis de 75 % de consentement des clients pour conclure l'opération proposée par Victory.

"Le comité spécial a reçu des commentaires de clients clés de Janus Henderson indiquant qu'ils auraient des réserves importantes quant au maintien de leurs relations avec Janus Henderson si la société devait conclure une transaction avec Victory", a déclaré la société.

Victory n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Les actions de Janus ont baissé de 1 % dans les échanges avant bourse.

Trian, qui détient 20,7 % des actions de Janus, a également réaffirmé qu'il voterait contre la proposition de Victory et qu'il solliciterait l'opposition à cette proposition, a déclaré Janus.

La société a également déclaré que Victory n'avait pas proposé de payer l'indemnité de rupture de 297 millions de dollars si l'accord entre Trian et General Catalyst était annulé.

Janus a réaffirmé sa recommandation aux actionnaires d'approuver l'opération menée par Trian lors de la réunion d'avril.