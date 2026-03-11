Janus Henderson estime que l'offre de Victory n'est pas supérieure à celle de Trian de Nelson Peltz et General Catalyst

par Arasu Kannagi Basil

Janus Henderson JHG.N a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait déterminé que la proposition de Victory Capital VCTR.O d'acheter le gestionnaire d'actifs n'était pas supérieure à l'accord de rachat avec Trian de Nelson Peltz et General Catalyst.

Victory, basée à San Antonio, a rendu publique le mois dernier son offre de 8,6 milliards de dollars pour Janus, augmentant ainsi la pression sur la société qui avait accepté un rachat de 7,4 milliards de dollars par Trian et General Catalyst.

La dernière proposition de Victory n'est pas recevable parce qu'elle présente "un risque de clôture important et une valeur incertaine", a déclaré Janus.

Janus a relevé une série de facteurs, notamment une grande incertitude quant à l'obtention du seuil de 75 % de consentement des clients requis pour conclure l'opération proposée par Victory.

"Certains de nos clients les plus importants nous ont dit qu'ils auraient de sérieuses réserves quant au maintien de leurs relations avec nous si nous allions de l'avant avec Victory Capital", a déclaré le directeur général de Janus, Ali Dibadj, dans un mémo.

Victory Capital a déclaré dans un communiqué que Janus ne s'était pas "engagé de manière substantielle" dans sa proposition.

"Les questions citées par le Comité spécial pour justifier sa décision pourraient être abordées par un engagement substantiel, et Victory Capital reste pleinement engagée dans la poursuite de cette opportunité convaincante", a ajouté le communiqué.

Les actions de Janus ont clôturé en baisse de 0,6 % mercredi, tandis que Victory a augmenté d'environ 1,6 % au cours de la séance. Les actions des deux sociétés sont restées stables après la clôture.

Les objectifs de synergie de Victory suggèrent également une réduction agressive des coûts qui pourrait conduire à l'interruption des systèmes et des services, à l'attrition du personnel d'investissement et à la détérioration de la conformité, a déclaré Janus.

"Nous ne nous attendons pas à ce qu'une autre partie entre dans les discussions, car elle devrait elle aussi réaliser d'importantes économies de coûts", a déclaré Bill Katz, analyste chez TD Cowen.

"Il reste à voir si VCTR cherche à adoucir l'offre ou à modifier la composition du financement, mais étant donné les risques abordés par le comité spécial de JHG, ses conseillers et le conseil d'administration, il semblerait difficile qu'une telle combinaison se produise."

Trian, qui détient 20,7 % des actions de Janus, a également réaffirmé qu'il voterait contre la proposition de Victory et qu'il solliciterait l'opposition à cette proposition, a déclaré Janus.

Janus a également déclaré que Victory n'avait pas proposé de payer l'indemnité de rupture de 297 millions de dollars si l'accord entre Trian et General Catalyst était annulé.

La société a réaffirmé sa recommandation aux actionnaires d'approuver l'opération menée par Trian lors de la réunion d'avril.