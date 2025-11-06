Janus Henderson enregistre son sixième trimestre consécutif de flux positifs

Janus Henderson a enregistré des souscriptions nettes de 7,8 milliards de dollars sur les trois mois à fin septembre 2025. Il s’agit du sixième trimestre consécutif de collecte nette positive. Depuis le début de l’année, la société de gestion a engrangé, en net, 56,5 milliards de dollars.

La collecte a été tirée aussi bien par les clients intermédiaires que par les institutionnels, qui ont apporté respectivement, en net 5,1 milliards de dollars et 3,1 milliards de dollars. La société a enregistré une petite décollecte du « self directed ». Les investisseurs ont privilégié les stratégies obligataires (+9,7 milliards de dollars) et alternatives (+1,4 milliard de dollars). En revanche, les stratégies actions sont dans le rouge, avec des retraits de 3,3 milliards de dollars.

Les encours ont atteint le niveau record de 484 milliards de dollars au 30 septembre, soit une hausse de 27?% sur un an et de 6?% sur trois mois.

Continuité pour les clients

Le bénéfice d’exploitation de Janus Henderson s’est élevé à 172 millions de dollars au troisième trimestre 2025, contre 163,8 millions de dollars au trimestre précédent et 164,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Le bénéfice d’exploitation ajusté, corrigé des coûts ponctuels liés aux acquisitions et aux transactions, s’est établi à 204,5 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025, contre 167 millions de dollars au deuxième trimestre 2025 et 170,5 millions au troisième trimestre 2024.

Ali Dibadj, le directeur général de Janus Henderson, a enfin déclaré entretenir « des relations constructives depuis cinq ans » avec Trian Fund Management, son actionnaire à 20,4?% qui vient de lancer une offre d’acquisition « non contraignante » sur le capital de la société de gestion, avec le soutien de General Catalyst. « Nous apprécions la volonté exprimée dans cette proposition d’assurer la continuité pour les clients et les autres parties prenantes de Janus Henderson. Pendant que le comité spécial nommé par le conseil d’administration évalue la proposition, nous restons, comme toujours, fidèles à notre mission qui consiste à fournir des analyses différenciées, des investissements rigoureux et un service de classe mondiale », a-t-il ajouté.

Laurence Marchal