Janus Henderson en baisse, Trian s'opposant à l'offre concurrente bonifiée de Victory

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20 mars - ** Les actions du gestionnaire d'actifs Janus Henderson JHG.N chutent de 1,7 % à 50,51 $ dans les premiers échanges

** Trian Fund Management s'oppose à l'offre d'achat bonifiée de Victory Capital VCTR.O qui rivalise avec son propre accord de privatisation avec le gestionnaire d'actifs

** Trian, qui est le principal actionnaire de Janus avec une participation de 20,7 %, a déclaré qu'il ne voyait pas de voie claire pour conclure un accord avec VCTR en raison des risques d'attrition

** VCTR a révisé en début de semaine son offre de 8,6 milliards de dollars en numéraire et en actions pour son rival JHG, intensifiant ainsi la guerre d'enchères contre Trian de Nelson Peltz

** L'action JHG continue de se négocier au-dessus de l'offre de 49 dollars de Trian, ce qui indique que le marché continue de s'attendre à ce qu'un accord soit conclu à un prix supérieur à 49 dollars, selon les analystes

** « Étant donné que l'action continue de se négocier au-dessus de l'offre de 49 dollars de Trian, à moins d'un mois du vote, il semblerait que de nouvelles informations soient à venir. Nous nous attendons à de nombreux gros titres au cours des prochaines semaines », déclare Bill Katz, analyste chez TD Cowen

** À la dernière clôture, l'action JHG a progressé de 8 % depuis le début de l'année