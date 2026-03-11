Janus Henderson déclare que la proposition de Victory Capital n'est pas supérieure à l'accord entre Trian et General Catalyst

Janus Henderson JHG.N a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait déterminé que la proposition de Victory Capital VCTR.O d'acheter le gestionnaire d'actifs n'était pas supérieure à l'accord de rachat avec Trian et General Catalyst.