Janus Henderson déclare que la proposition de Victory Capital n'est pas supérieure à l'accord entre Trian et General Catalyst
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Janus Henderson JHG.N a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait déterminé que la proposition de Victory Capital VCTR.O d'acheter le gestionnaire d'actifs n'était pas supérieure à l'accord de rachat avec Trian et General Catalyst.

Valeurs associées

JANUS HEND GRP
50,890 USD NYSE 0,00%
VICTORY CP HLG-A
66,6100 USD NASDAQ 0,00%
