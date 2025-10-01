 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 961,29
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Janus Henderson : CNO Financial Group prend une participation minoritaire dans Victory Park Capital
information fournie par AOF 01/10/2025 à 16:31

(AOF) - Janus Henderson Group et Victory Park Capital Advisors (VPC), une société d'investissement alternatif spécialisée dans le crédit garanti par des actifs privés et filiale détenue majoritairement par Janus Henderson, annoncent que CNO Financial Group, Inc., un assureur vie et santé et prestataire de services financiers américain, va acquérir une participation minoritaire dans VPC. En outre, CNO s'engagera à investir au moins 600 millions de dollars dans les stratégies d'investissement nouvelles et existantes de VPC.

Depuis sa création, VPC a investi plus de 11 milliards de dollars dans plus de 235 investissements.

" Cette transaction s'inscrit dans la continuité de la dynamique récente de Janus Henderson dans le secteur de l'assurance, avec le partenariat stratégique multiforme précédemment annoncé entre Janus Henderson et Guardian, " souligne le gestionnaire d'actifs.

" Cette collaboration illustre notre conviction commune du potentiel à long terme des marchés du crédit privé adossé à des actifs et renforce encore la présence de Janus Henderson et VPC dans le secteur de l'assurance. En nous associant à des institutions qui partagent nos valeurs, nous continuons à renforcer notre capacité à fournir des solutions axées sur le client, en accord avec notre stratégie visant à amplifier nos atouts ", a déclaré Ali Dibadj, directeur général de Janus Henderson.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft lance "Vantage Studios", nouvelle filiale réunissant ses plus grosses marques
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.10.2025 16:33 

    Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a amorcé mercredi sa réorganisation avec le lancement opérationnel de "Vantage Studios", une nouvelle filiale regroupant ses plus grosses marques, a-t-il indiqué à l'AFP. Cette structure exploitera sous licence avec Ubisoft ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    BTP: le groupe français NGE achète le leader du secteur en Uruguay, Saceem
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.10.2025 16:23 

    Le groupe français de BTP Nouvelles générations d'entrepreneurs (NGE) doit réaliser sa plus grosse opération de croissance externe à l'international en acquérant le leader du marché uruguayen de la construction, Saceem, pour un montant non dévoilé, selon un communiqué ... Lire la suite

  • Le Journal des biotechs : Pascal Prigent (Genfit) Marc de Garidel (Abivax)
    Le Journal des biotechs : Pascal Prigent (Genfit), Marc de Garidel (Abivax)
    information fournie par Boursorama 01.10.2025 16:20 

    Numéro un peu particulier du Journal des biotechs, sans point d'actualité mais avec deux entretiens. Le premier est consacré à Pascal Prigent qui revient notamment sur l'arrêt du programme VS-01 dans l'ACLF et réaffirme la stratégie de Genfit dans cette indication. ... Lire la suite

  • La patronne des Ecologistes Marine Tondelier lors de la 5e édition des "Rencontres de la Gauche" à Bram, dans le sud-ouest de la France le 27 septembre 2025 ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )
    Marine Tondelier, plus que jamais en campagne pour 2027
    information fournie par AFP 01.10.2025 16:16 

    La patronne des Écologistes, Marine Tondelier, qui porte en étendard l'union de la gauche pour la présidentielle de 2027, se dévoile dans un livre, laissant peu de doute sur son intention d'être candidate, même si dans son parti, certains ne cachent pas leur scepticisme. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank