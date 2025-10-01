Janus Henderson : CNO Financial Group prend une participation minoritaire dans Victory Park Capital

(AOF) - Janus Henderson Group et Victory Park Capital Advisors (VPC), une société d'investissement alternatif spécialisée dans le crédit garanti par des actifs privés et filiale détenue majoritairement par Janus Henderson, annoncent que CNO Financial Group, Inc., un assureur vie et santé et prestataire de services financiers américain, va acquérir une participation minoritaire dans VPC. En outre, CNO s'engagera à investir au moins 600 millions de dollars dans les stratégies d'investissement nouvelles et existantes de VPC.

Depuis sa création, VPC a investi plus de 11 milliards de dollars dans plus de 235 investissements.

" Cette transaction s'inscrit dans la continuité de la dynamique récente de Janus Henderson dans le secteur de l'assurance, avec le partenariat stratégique multiforme précédemment annoncé entre Janus Henderson et Guardian, " souligne le gestionnaire d'actifs.

" Cette collaboration illustre notre conviction commune du potentiel à long terme des marchés du crédit privé adossé à des actifs et renforce encore la présence de Janus Henderson et VPC dans le secteur de l'assurance. En nous associant à des institutions qui partagent nos valeurs, nous continuons à renforcer notre capacité à fournir des solutions axées sur le client, en accord avec notre stratégie visant à amplifier nos atouts ", a déclaré Ali Dibadj, directeur général de Janus Henderson.