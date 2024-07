Janus Henderson boucle l’acquisition de Tabula

Janus Henderson a annoncé mardi 2 juillet que l’acquisition de Tabula Investment Management a été finalisée, toutes les autorisations réglementaires nécessaires ayant été obtenues. L’opération avait été annoncée le 2 mai, en même temps qu’un autre rachat.

« L’acquisition de Tabula nous permet de répondre à la demande mondiale de nos clients qui souhaitent que nos stratégies d’investissement incluent un ETF Ucits et positionne Janus Henderson comme un acteur fiable et crédible sur le marché européen des ETF », a commenté Ali Dibadj, le directeur général de Janus Henderson Investors. « Nous cherchons à renforcer notre partenariat avec notre clientèle britannique et européenne, qui s’intéresse de plus en plus aux ETF actifs, et à atteindre des marchés clés en pleine croissance tels que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique?; cette acquisition nous permet de le faire », a-t-il ajouté.

