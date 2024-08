Janus Henderson acquiert un spécialiste du crédit privé

On n’arrête plus Janus Henderson?! La société de gestion américano-britannique vient d’annoncer l’acquisition de 55?% du capital de Victory Park Capital Avisors (VPC), un gestionnaire spécialisé dans le crédit privé pesant environ 6 milliards de dollars. Il s’agit de la troisième acquisition de Janus Henderson cette année, après celles du fournisseur d’ETF Tabula et de l’équipe d’investissements privés de NBK Wealth , annoncées en mai dernier. Elle intervient alors que la société vient de renouer avec une collecte positive au deuxième trimestre 2024.

L’opération, dont les modalités financières sont restées confidentielles, prévoit que Janus Henderson prenne la totalité du capital de VPC à terme. En attendant, les actionnaires actuels de la boutique conserveront 45?% des parts.

220 investissements pour plus de 10 milliards de dollars

Etablie en 2007 par Richard Levy et Brendan Carroll et basée à Chicago, Victory Park Capital se spécialise dans le prêt adossé à des actifs depuis 2010, notamment dans le financement des petites entreprises et des particuliers, les actifs financiers et les actifs immobilisés, ainsi que le crédit immobilier. Sa palette de services d’investissement comprend également le financement juridique ainsi que la recherche et la gestion d’investissements sur mesure pour les compagnies d’assurance. En outre, la société offre des solutions complètes de financement structuré et de financement des marchés de capitaux par l’intermédiaire de sa plateforme affiliée, Triumph Capital Markets. Depuis sa création, VPC a investi environ 10,3 milliards de dollars à travers plus de 220 investissements. Ses clients sont principalement des sociétés de gestion (29?%), des assureurs (27?%) et des fonds souverains (15?%), basés dans une large mesure aux Etats-Unis (77?%).

Outre sa prise de participation majoritaire, Janus Henderson s’engage à fournir du capital d’amorçage à de nouvelles stratégies et de nouveaux véhicules de VPC. Richard Levy, le directeur général, directeur des investissements et cofondateur, ainsi que Brendan Carroll, associé senior et cofondateur, continueront à diriger Victory Park Capital. Les équipes resteront en place et la société conservera sa marque.

Pour Janus Henderson, cette acquisition coche plusieurs cases. Elle lui permet de renforcer son activité crédit privé et développer son pôle « alternatifs », le plus petit de ses quatre pôles avec seulement 15 milliards de dollars – les actions pèsent 226 milliards, l’obligataire 75 milliards et le multi-actifs, 52 milliards. De plus, cela lui donne l’occasion de compléter sa palette dans les actifs titrisé (36,3 milliards de dollars d’actifs), avec une expertise dans le non coté. Enfin, Janus Henderson va aussi étoffer son offre aux institutionnels et donc à terme accroître sa clientèle sur ce segment.

Laurence Marchal