Janet Yellen rejoint le conseil consultatif mondial de Pimco

Janet Yellen, ancien secrétaire au Trésor américain et ancienne présidente de la Federal Reserve, a rejoint le conseil consultatif mondial de Pimco, l’un des principaux gestionnaires d’actifs obligataires au monde. Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde et économiste en chef du Fonds monétaire international, intègre aussi cette instance.

De plus, Gordon Brown, ancien Premier ministre britannique et Chancellier de l’Echiquier, devient président du conseil. Il remplace Ben Bernanke, qui prend sa retraite après avoir présidé le conseil pendant 10 ans. Mark Carney, Premier ministre du Canada, a annoncé sa démission du conseil de Pimco en janvier, lorsqu’il a annoncé sa candidature à des fonctions politiques. Il y siégeait depuis 2020.

Le conseil consultatif mondial de Pimco est composé d’un groupe diversifié d’experts qui apportent un éclairage stratégique sur les évolutions économiques, politiques et stratégiques mondiales. Janet Yellen et Raghuram Rajan rejoindront Gordon Brown, Joshua Bolten, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, et Michele Flournoy, conseillère en politique de défense dans deux administrations présidentielles américaines.

L'Agefi