Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, est élue présidente du conseil d'administration et reçoit une prime en actions de 25 millions de dollars

(Ajoute des détails) par Tatiana Bautzer et Pritam Biswas

La directrice générale de Citigroup

C.N , Jane Fraser, a été élue présidente du conseil d'administration, a déclaré la banque dans un document déposé mercredi.

Mme Fraser remplace John Dugan, qui était président depuis 2019 et deviendra désormais le principal administrateur indépendant. Le conseil d'administration a également accordé une attribution unique d'actions de 25 millions de dollars qui sera entièrement acquise dans les cinq ans, afin d'assurer la "continuité du leadership", selon le dépôt.