Jane Fonda animera une célébration du Premier amendement en même temps que l'événement « UFC Freedom 250 » organisé par Trump

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* Fonda organise un concert réunissant des célébrités qui défendent la liberté d'expression et la démocratie

* Fonda critique l'administration Trump pour ses attaques contre la liberté d'expression et ses reculs en matière d'environnement

* L'actrice et militante exhorte les autorités de régulation à bloquer la fusion Paramount-Skydance en raison de ses inquiétudes concernant la diversité et la liberté d'expression

par Dawn Chmielewski

Alors que des combattants d’arts martiaux mixtes se rassembleront dimanche sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour un combat en cage afin de célébrer le 80e anniversaire du président Donald Trump — un spectacle marquant le coup d’envoi d’une série d’événements commémorant le 250e anniversaire de la nation —, l’actrice et militante Jane Fonda organisera un événement d’un tout autre genre depuis New York.

Le groupe de défense de Fonda, le Committee for the First Amendment, organisera un concert réunissant des acteurs, des musiciens et des personnalités publiques venus soutenir la liberté d’expression et la démocratie — des principes qui, selon Fonda, ont été remis en cause sous la présidence de Trump.

« C'est un moment historique », a déclaré Jane Fonda à Reuters lors d'une interview. « L'histoire s'en souviendra, et je ne veux pas faire partie de ceux qui diront: "Oh mon Dieu, la situation est si grave, que vais-je faire?" Non. Je veux être en première ligne. » Le concert « Rise Up, Sing Out », qui débutera dimanche à 19 h 30 (heure de la côte Est) (et à 23 h 30 GMT), comprendra des performances ou des apparitions de Julia Roberts, Lily Gladstone, Bette Midler, Patti Smith et Rufus Wainwright. L’événement se tiendra au Town Hall, un lieu emblématique centenaire fondé par les suffragistes, et sera diffusé en direct sur .

DES DÉCENNIES D’ACTIVISME ET DE PROTESTATION

Fonda, âgée de 88 ans, a une longue histoire d’activisme, depuis son engagement en faveur des Amérindiens et des Black Panthers dans les années 1960 jusqu’à ses manifestations contre la guerre du Vietnam dans les années 1970. Elle a gagné le surnom de « Hanoi Jane » à la suite d’une visite au Nord-Vietnam en 1972, même si elle a par la suite exprimé des regrets concernant une photo d’elle assise sur un canon antiaérien, coiffée d’un casque.

Ces dernières années, l’actrice oscarisée s’est engagée dans la lutte contre le changement climatique et a été arrêtée à plusieurs reprises dans le cadre de ses manifestations « Fire Drill Fridays » à Washington, D.C. Un nouveau documentaire, « Gaslit », dont la première aura lieu vendredi, suit Fonda lors d’un road trip à travers le Texas et la Louisiane pour dénoncer les impacts environnementaux et sanitaires de l’extraction de pétrole et de gaz.

« Des communautés entières ont été rasées parce que nous insistons pour forer du pétrole et extraire du méthane par fracturation hydraulique que nous expédions partout dans le monde, ce qui tue les gens, la nature et les animaux, et cela doit cesser », a déclaré Fonda, qui reproche à l’administration Trump d’avoir affaibli les réglementations environnementales.

L'ACCORD PARAMOUNT-WARNER BROS CRITIQUÉ Fonda a également appelé les régulateurs fédéraux et étatiques à bloquer la fusion proposée, d’un montant de 110 milliards de dollars , entre Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O . Fonda a déclaré que, bien qu’elle apprécie personnellement David Ellison, directeur général de Paramount Skydance, elle s’inquiète des concessions qu’il a faites à la Commission fédérale des communications (FCC) pour obtenir l’approbation de l’acquisition de Paramount par Skydance.

« La vitalité de la créativité est en train de disparaître pour satisfaire ces autocrates de la Maison Blanche », a-t-elle déclaré.

Ellison a déclaré que la société issue de la fusion entre Paramount et Warner Bros Discovery investirait dans des contenus de qualité, en sortant 30 films par an, ce qui profiterait à la classe créative d’Hollywood.

En octobre, Jane Fonda a relancé le Comité pour le Premier Amendement en réponse à ce qu’elle perçoit comme une recrudescence des pratiques autoritaires et des attaques contre la liberté d’expression. Il s’agit d’un groupe que son père, l’acteur Henry Fonda, avait formé en 1947 lorsque des personnalités d’Hollywood avaient été convoquées pour témoigner devant la Commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants.

« Nous sommes les conteurs, nous sommes les artistes », a déclaré Fonda. « Sans le Premier Amendement, nous ne pouvons pas exister. »