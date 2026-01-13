Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, est favorable à l'indépendance de la Fed

Le directeur général de JPMorgan Chase

JPM.N Jamie Dimon a déclaré mardi qu'il soutenait l'indépendance de la Réserve fédérale.

"Tout le monde que nous connaissons croit en l'indépendance de la Fed", a déclaré Jamie Dimon lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il avait "un grand respect" pour le président Jerome Powell.