Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, est favorable à l'indépendance de la Fed
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de JPMorgan Chase

JPM.N Jamie Dimon a déclaré mardi qu'il soutenait l'indépendance de la Réserve fédérale.

"Tout le monde que nous connaissons croit en l'indépendance de la Fed", a déclaré Jamie Dimon lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il avait "un grand respect" pour le président Jerome Powell.

