James Hardie revoit à la hausse ses prévisions de résultats annuels et affiche une hausse de 54 % de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation pour mettre l'accent sur les perspectives, avec des précisions tirées des résultats)

James Hardie JHX.AX a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfices annuels, invoquant les gains de synergie liés à l’acquisition d’AZEK, les gains d’efficacité dans la production et la solide exécution dans l’ensemble de ses activités, et a annoncé une hausse de 54 % de son bénéfice au premier trimestre.

L’activité « Siding & Trim » de la société, qui comprend son historique secteur nord-américain du fibrociment, est restée sous pression tout au long de l’année dernière, les contraintes d’accessibilité financière aux États-Unis ayant ralenti l’activité de construction neuve et laissé les stocks des distributeurs à des niveaux élevés.

La société, qui figure parmi les principaux fabricants mondiaux de fibrociment, table désormais sur un chiffre d’affaires net compris entre 5,56 et 5,72 milliards de dollars pour 2027, contre une prévision antérieure de 5,25 à 5,41 milliards de dollars.

Elle a également revu à la hausse ses prévisions de résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l’année, les portant à une fourchette comprise entre 1,54 et 1,63 milliard de dollars, contre une projection précédente de 1,45 à 1,50 milliard de dollars.

Ryan Lada, directeur financier , a déclaré que cette révision à la hausse des prévisions s’expliquait par la concrétisation de synergies, l’amélioration des coûts de fabrication et le renforcement de la stratégie de commercialisation de l’entreprise, plutôt que par une reprise du marché immobilier sous-jacent.

Pour le trimestre clos le 30 juin, le résultatnet ajusté de James Hardie a bondi à 209,3 millions de dollars, contre 136,1 millions de dollars un an auparavant.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires net du segment « Siding & Trim » a progressé de 34 % pour atteindre 859,8 millions de dollars, grâce à la contribution de l’activité « extérieurs » d’AZEK et à une croissance organique de 20 %, le secteur nord-américain du fibrociment ayant renoué avec une croissance en volume.

James Hardie a finalisé en 2025 l’acquisition, pour un montant de 8,75 milliards de dollars, de la société américaine AZEK, spécialisée dans les terrasses et les revêtements extérieurs; les contributions de cette activité n’étaient donc pas prises en compte dans le premier trimestre de l’année précédente.