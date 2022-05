James Bateman ferme sa société de gestion

(NEWSManagers.com) - James Bateman va fermer sa boutique de gestion, New Value Investment (NVI), pour des questions de santé. L’intéressé avait quitté son poste de directeur de la gestion pour le multi-asset chez Fidelity International en juillet 2019 pour créer NVI à Londres quelques mois plus tard.

Dans un communiqué publié son le site Internet de sa société, James Bateman annonce qu’il arrête ses activités le 11 mai. « Après près de deux ans de traitement contre le cancer, j'ai décidé de prendre du recul par rapport à mon travail à plein temps et je ne serai donc pas en mesure de consacrer le temps et l'énergie nécessaires pour développer avec succès l'entreprise et gérer les actifs des clients conformément aux plans que nous avions mis en place », écrit-il.

« Je vais plutôt consacrer mon temps à la gestion des actifs de ma famille plutôt qu'à ceux des clients », ajoute-t-il.