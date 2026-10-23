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Jaguar va rappeler environ 94 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié à la caméra de recul, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 10:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jaguar Land Rover va procéder au rappel de 93 997 véhicules aux États-Unis, car l'image de la caméra de recul pourrait ne pas s'afficher à l'écran, a annoncé vendredi l'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Voici quelques détails supplémentaires:

* La NHTSA a indiqué que le nombre insuffisant d'orifices de drainage pouvait entraîner une accumulation d'eau dans la caméra de recul et l'endommager.

* Selon l’organisme de réglementation de la sécurité automobile, ce rappel concerne certains véhicules Land Rover Range Rover des années-modèles 2022 à 2026.

* Les concessionnaires perceront des trous de drainage supplémentaires sous la garniture du hayon et remplaceront la caméra si nécessaire, a précisé la NHTSA.

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