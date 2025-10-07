 Aller au contenu principal
Jaguar Land Rover redémarre certaines de ses activités de production après six semaines d'arrêt
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 10:31

Le plus grand constructeur automobile britannique, Jaguar Land Rover (JLR), a déclaré mardi que certaines usines reprendraient la production mercredi après près de six semaines d'arrêt provoquées par une cyberattaque, l'une des plus perturbatrices et médiatisées du pays.

Afin d'aider les petits fournisseurs de pièces détachées qui se trouvent au bord du gouffre après des semaines sans activité, JLR a également annoncé qu'il leur fournirait des liquidités pendant la phase de redémarrage de la production.

Le constructeur automobile de luxe, détenu par l'indien Tata Motors TAMO.NS , possède trois usines en Grande-Bretagne, qui produisent ensemble environ 1.000 voitures par jour, et les économistes avaient mis en garde contre l'impact d'un arrêt prolongé sur la production manufacturière du pays.

JLR a déclaré que ses moteurs et ses batteries reprendraient leurs activités mercredi, ainsi que certaines parties de son usine de production de véhicules, notamment son atelier de carrosserie et son atelier de peinture, ce qui signifie le retour au travail d'une partie de ses 33.000 employés après des semaines de chômage technique.

Les chaînes de production des véhicules Range Rover et Range Rover Sport dans son usine principale de Solihull démarreront plus tard cette semaine, a ajouté la société.

Les fournisseurs de pièces utilisées dans les chaînes de production "just-in-time" de la société seront désormais payés peu après la commande, a déclaré JLR, contrairement à l'ancien système qui prévoyait un délai de 60 jours après la facturation, ce qui contribuera à stabiliser la chaîne d'approvisionnement alors que certains craignent que des petites entreprises ne fassent faillite.

"Nos fournisseurs sont essentiels à notre succès, et nous lançons aujourd'hui un nouveau dispositif de financement qui nous permettra de les payer plus tôt, en utilisant la solidité de notre bilan pour soutenir leurs flux de trésorerie", a affirmé Adrian Mardell, directeur général de JLR, dans un communiqué.

(Yadarisa Shabong à Bangalore et Sarah Young à Londres, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

