Jaguar Land Rover rappelle plus de 170 000 véhicules américains en raison d'une perte de puissance d'entraînement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'une date; pas de changement dans le texte)
Jaguar Land Rover rappelle 170.169 véhicules aux Etats-Unis en raison d'une perte de puissance d'entraînement, a annoncé jeudi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).
Le rappel concerne plusieurs modèles, dont Range Rover, Discovery, Range Rover Sport, Defender, etc., a indiqué la NHTSA.
Une défaillance du convertisseur DC-DC empêchera le système 12 volts du véhicule de se recharger et peut entraîner une perte totale de puissance d'entraînement et de l'éclairage extérieur, a indiqué l'organisme de réglementation automobile.
Le remède pour ce rappel est actuellement en cours de développement, a ajouté la NHTSA.
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