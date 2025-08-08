Jaguar Health Inc devrait afficher une perte de 7,13 $ par action

* Jaguar Health Inc JAGX.OQ JAGX.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à San Francisco en Californie devrait déclarer une augmentation de 20,0% de ses revenus à 3,265 millions de dollars contre 2,72 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Jaguar Health Inc est une perte de 7,13 $ par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "strong buy".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Jaguar Health Inc est de 16,00 $, soit environ 86,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,10 $

