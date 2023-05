Jacquet Metals : un résultat net trimestriel en recul

(AOF) - Au premier trimestre 2023, le résultat net part du groupe de Jacquet Metals est de 44 millions d'euros contre 63 millions d'euros un an plus tôt. La marge brute s'élève à 25% du chiffre d'affaires à 173 millions d'euros contre 27,6% un an plus tôt à 200 millions d'euros. L'EBITDA courant s'établit à 77 millions d'euros, soit 11,1% du chiffre d'affaires contre 14% à 102 millions d'euros au premier trimestre 2022. La société a enregistré des ventes de 692 millions d'euros, inférieures de 4,4% à celles de la même période de 2022.

Le groupe a observé un fléchissement de la demande et des prix début 2023 qui selon toute vraisemblance devrait s'intensifier au deuxième trimestre.

Le résultat opérationnel courant s'élève pour sa part à 68 millions d'euros (9,8% du chiffre d'affaires) contre 90 millions d'euros (12,4%) au premier trimestre 2022.

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 96 millions d'euros (13,9% du chiffre d'affaires) par rapport à 98 millions d'euros un an auparavant (13,5% du chiffre d'affaires). L'inflation et le coût de l'énergie ont contribué pour environ 5 millions d'euros à l'augmentation des charges.

Pendant la période, le groupe a généré 101 millions d'euros de cash flows d'exploitation et a consolidé sa structure financière avec, à fin mars 2023, des capitaux propres de 717 millions d'euros et un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 23% contre 35% fin 2022.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2023 la distribution d'un dividende de 1 euro par action.

