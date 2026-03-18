JACQUET METALS - Résultats annuels 2025

- Chiffre d’affaires : 1,84 Md€ (-6,6 % vs 2024)

- EBITDA courant : 94 m€ (5,1 % du chiffre d'affaires vs. 4,4% en 2024)

- Cash-flow d’exploitation : 103 m€



En 2025, dans un environnement toujours caractérisé par une faible demande et une pression constante sur les prix, JACQUET METALS a fait preuve d’une belle résistance et confirmé sa capacité à préserver ses marges et à s’adapter aux évolutions de marché.



La division IMS group, spécialisée dans la distribution d’aciers mécaniques, est particulièrement affectée par le ralentissement de l’activité industrielle du marché allemand. Les mesures en cours d’exécution visant à adapter la structure de la division et l’arrêt de la distribution de certaines gammes de produits à faible valeur ajoutée ont également pesé sur le niveau d’activité.

Dans ces conditions, les volumes distribués par IMS group sont inférieurs de - 4,2% par rapport à 2024 (T4 -1%).



Les divisions JACQUET et STAPPERT, spécialisées dans la distribution d’aciers inoxydables, ont globalement bien résisté.

Les volumes distribués par JACQUET sont supérieurs de +2,6% à ceux de 2024 (T4 +7,6%), bénéficiant du positionnement et des investissements de la division en Amérique du Nord et en Asie.

Pour sa part, STAPPERT enregistre des volumes en hausse de +0,8% par rapport à ceux de 2024 (T4 +5,6%).