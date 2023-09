Jacquet Metals: CA semestriel en recul de 14,2% information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 18:25

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals publie un chiffre d'affaires consolidé de 1270 ME au titre du 1er semestre, en recul de 14,2% par rapport au 1er semestre 2022.



En détail, l'activité a reculé de 12,3% pour la division IMS groupe (à 625 ME), de -19,5% pour la division Stappert (à 358 ME) et de -10,8% pour la division Jacquet (298 ME).



Dans le même temps, Jacquet Metals a vu son EBITDA courant fondre, passant de 209 à 100 ME, pour un résultat net part du groupe qui ressort à 49 ME, contre 126 ME un an auparavant.



Le 1er semestre 2023 a été marqué par une conjoncture moins favorable que celle de l'exercice précédent avec un fléchissement de la demande et une forte pression sur les marges brutes, explique Jacquet Metals.



Le groupe précise avoir généré 134 millions d'euros de cash flows d'exploitation et avoir consolidé sa structure financière avec des capitaux propres de 690 millions d'euros et un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 23 % (35 % fin 2022).