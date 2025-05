Jacquet Metals: CA en baisse de 8,5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 18:26









(CercleFinance.com) - Jacquet Metals annonce que les ventes du Groupe ont atteint 511 millions d'euros au titre du 1er trimestre, inférieures de 8,5% à celles enregistrées un an auparavant.



La marge brute représente quant à elle 23,4 % du chiffre d'affaires contre 20,3 % au 1er trimestre 2024.



Jacquet Metals a dévoilé un résultat net part du groupe (RNPG) de 2,3 ME au titre du 1er trimestre 2025, contre 2,7 ME au 1er trimestre 2024 (ce dernier intégrait l'enregistrement d'un produit d'acquisition - badwill - de 4,4 ME).



Le résultat net part du Groupe par action émise ressort finalement à 0.10 euro, contre 0.12 euro douze mois plus tôt.



Par ailleurs, l'EBITDA courant passe de 19 à 24 ME avec un résultat opérationnel courant lui aussi en progression, de 9 à 14 ME.



'Dans le contexte géopolitique et économique actuel, perturbé et incertain, le Groupe s'attachera à la gestion de son Besoin en Fonds de Roulement et de ses coûts, à préserver sa solidité financière, et à poursuivre sa politique d'investissement et de développement', assure Jacquet Metals.



Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2025 la distribution d'un dividende de 0,2 E par action.





