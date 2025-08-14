Jacopo Venturini quitte la direction générale de Valentino

(Actualisé avec confirmation de Valentino)

Le directeur général de Valentino, Jacopo Venturini, a quitté ses fonctions pour raisons personnelles, a annoncé jeudi la maison de luxe italienne détenue par le fonds d'investissement qatari Mayhoola et Kering.

Valentino et Jacopo Venturini sont parvenus à un accord mutuel pour mettre fin au contrat du dirigeant ainsi qu'à ses fonctions au sein du conseil d'administration à partir de mercredi, a indiqué la maison de mode dans un communiqué.

Auparavant vice-président exécutif du merchandising chez Gucci, Jacopo Venturini est devenu directeur général de Valentino en juin 2020.

Valentino avait déclaré en juin que Jacopo Venturini était en congé maladie, après que des médias ont rapporté son départ imminent de l'entreprise, qui avait enregistré une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice l'année dernière.

Valentino, fondé à Rome en 1960 par Valentino Garavani et Giancarlo Giammetti, est détenu en partie par le groupe de luxe français Kering PRTP.PA , qui a acquis une participation de 30% dans la marque au fonds qatari Mayhoola pour 1,7 milliard d'euros en 2023, avec l'engagement d'acheter la totalité d'ici 2028.

Mayhoola et Kering n’ont pas répondu aux sollicitations de Reuters pour un commentaire concernant le départ de Jacopo Venturini.

Mayhoola avait démenti, le mois dernier, un article de presse selon lequel les deux actionnaires envisageraient de vendre Valentino. Kering s'était refusé à tout commentaire.

(Reportage Helen Reid, Giulio Piovaccari et Gavin Jones, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)