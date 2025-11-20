Jacobs Solutions dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la forte demande pour ses services Infra

Le fournisseur de services d'ingénierie Jacobs Solutions J.N a dépassé jeudi les estimations des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue dans le segment Infrastructure & Advanced Facilities.

La demande soutenue du segment I&AF de Jacobs continue de protéger l'entreprise de l'incertitude macroéconomique dans un contexte de marché inflationniste et de guerre tarifaire mondiale.

"Les secteurs des sciences de la vie, des centres de données, de l'eau, de l'énergie et des transports ont été les moteurs de la croissance du chiffre d'affaires d'Infrastructure & Advanced Facilities (I&AF) au cours de l'exercice 25, et nous prévoyons que ces secteurs resteront solides au cours de l'exercice 26 et au-delà", a déclaré le directeur général Bob Pragada.

Le segment I&AF fournit des services de conception, d'ingénierie et de gestion pour des projets gouvernementaux de grande envergure.

Jacobs prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 6,90 et 7,30 dollars par action, supérieur à l'estimation des analystes de 7,02 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,75 $ par action au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,68 $.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 3,15 milliards de dollars, contre 2,96 milliards de dollars un an plus tôt.