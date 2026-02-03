Jacobs revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison de la forte demande d'infrastructures pilotées par l'IA

Le fournisseur de services d'ingénierie Jacobs Solutions J.N a relevé mardi le bas de sa prévision de bénéfice annuel, bénéficiant d'une forte demande pour ses services d'infrastructure de centres de données.

La demande d'infrastructures de centres de données a bondi alors que les entreprises s'empressent d'adopter l'IA, ce qui profite à des sociétés telles que Jacobs qui fournit des services de planification, d'ingénierie et de gestion de la construction.

La société basée à Dallas, au Texas, prévoit maintenant un bénéfice par action ajusté pour 2026 entre 6,95 et 7,30 dollars, contre une prévision précédente de 6,90 et 7,30 dollars, les analystes s'attendant en moyenne à 7,10 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit que le chiffre d'affaires net ajusté pour 2026 augmentera de 6,5 % à 10 %, contre des prévisions précédentes de 6 % à 10 %.

Le bénéfice ajusté de Jacobs a augmenté à 1,53 $ par action au premier trimestre, contre 1,33 $ par action il y a un an. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 1,52 $ par action.

Les recettes brutes du premier trimestre ont augmenté de 12,3 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars.