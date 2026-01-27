Jackpot pour le groupe Partouche : résultat net multiplié par 12 en 2025
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 18:21
Le groupe a vu son bénéfice net être multiplié par 12 en autant de mois pour atteindre 52,7 millions d'euros. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse de 5,1 % et s'établit à 748,3 MEUR en 2025, contre 712,3 MEUR sur l'exercice 2024. Le Produit Net des Jeux (PNJ) est quant à lui en hausse de 4,0 % à 352,4 MEUR sur l'ensemble de l'exercice, pour un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 6% à 460,2 MEUR, contre 434,3 MEUR en 2024.
Le résultat opérationnel atteint 86,9 MEUR, contre 15,2 MEUR en 2024, notamment soutenu à hauteur de 57,0 MEUR par la cession de l'immeuble qui a abrité l'Hôtel 3.14, à Cannes, jusqu'en octobre 2016 et l'exploitation du casino au rez-de-chaussée avant son transfert au Palm Beach.
La charge d'impôt s'élève à 22,8 MEUR (dont une CVAE stable à 0,9 MEUR), contre 7,5 MEUR en 2024, du fait de la progression des impôts sur les bénéfices (impôts différés inclus) à 21,9 MEUR contre 6,6 MEUR en 2024.
La structure financière reste solide, avec un gearing à 0,4x et un effet de levier de 2,1x. La dette nette s'établit à 163,9 MEUR, en hausse de 59,8 MEUR, du fait de nouveaux investissements, notamment l'acquisition d'un immeuble avenue de La Grande Armée.
Groupe Partouche prévoit une hausse de son dividende au titre de l'exercice 2024/2025, dont le montant sera soumis au vote de l'Assemblée générale du 25 mars 2026.
Côté perspectives, le Groupe poursuit ses investissements, avec de grands chantiers à Vichy, Cannes, Cabourg ou encore dans son futur club de jeux avenue de La Grande Armée à Paris, qui ouvrira au printemps 2026. Il confirme également son ambition d'améliorer l'expérience client et de renforcer la performance de ses établissements existants.
Valeurs associées
|19,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,03%
A lire aussi
-
Les dépôts sur les contrats d'assurance vie ont atteint un niveau record en 2025, avec un solde positif de plus de 50 milliards d'euros jamais vu depuis 2010, à la faveur de taux plus rémunérateurs pour les fonds en euros, selon les chiffres donnés par les assureurs. ... Lire la suite
-
Le groupe de luxe LVMH déjà propriétaire de la marque italienne Loro Piana à 85% a annoncé augmenter sa participation à 94% du capital, moyennant le versement d'un milliard d'euros pour ces actions supplémentaires, mardi en marge de la présentation de ses résultats ... Lire la suite
-
Une semaine après Snapchat, TikTok a à son tour préféré conclure un accord quelques heures avant l'ouverture du procès qui devait les voir comparaître aux côtés de Meta et YouTube, accusés par des milliers de plaignants d'avoir sciemment conçu leurs applications ... Lire la suite
-
La France bientôt pionnière en Europe? Les députés ont adopté dans la nuit de lundi à mardi une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une mesure visant à protéger la santé des adolescents, soutenue de tout leur poids par le gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer