Jack in the Box chute après la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de Jack in the Box JACK.O ont baissé de 2,57% à 14,01 $ avant le marché

** La société affiche des revenus de 326,2 millions de dollars au 4ème trimestre contre 349,3 millions de dollars un an plus tôt; l'estimation des analystes était de 356,5 millions de dollars selon les données compilées par LSEG

** Les ventes de Jack in the Box et de magasins comparables ont baissé respectivement de 7,4% et de 3,9% au 4ème trimestre, toutes deux affectées par la baisse des transactions et un mix défavorable malgré les hausses de prix des menus

** Le bénéfice net chute à 5,8 millions de dollars, contre 21,9 millions de dollars l'année dernière

** Le directeur général déclare que la société "travaille d'urgence" pour rétablir l'élan et attend des améliorations des changements structurels dans le cadre de son plan "Jack on Track"

** A la dernière clôture, JACK a baissé de 65,47% depuis le début de l'année

Valeurs associées

JACK IN THE BOX
14,3800 USD NASDAQ 0,00%
