Jack Henry : hausse des bénéfices au deuxième trimestre grâce à une forte demande de technologie bancaire
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 22:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jack Henry & Associates JKHY.O a annoncé mardi un bénéfice en hausse pour le deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses offres de technologie bancaire.

La société basée à Monett, dans le Missouri, fournit aux banques et aux coopératives de crédit des services technologiques et de traitement des paiements pour les opérations quotidiennes telles que la collecte des dépôts, l'ouverture des comptes et l'enregistrement des intérêts.

Les petites institutions financières dépendent de fournisseurs de technologies bancaires tels que Jack Henry, contrairement aux grandes banques de Wall Street, qui investissent des milliards de dollars dans le développement de piles technologiques propriétaires.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 7,9 % pour atteindre 619,3 millions de dollars au cours du trimestre considéré. Les recettes provenant des services et de l'assistance ont augmenté de 7,1 %, tandis que le traitement a progressé de 9,1 %.

Le bénéfice s'est élevé à 124,7 millions de dollars, soit 1,72 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 97,8 millions de dollars, soit 1,34 dollar par action, un an plus tôt.

Les analystes ont déclaré que le fait que Jack Henry se concentre sur la technologie bancaire l'a aidé à maintenir un avantage concurrentiel par rapport à des concurrents plus importants tels que Fiserv FISV.O et FIS FIS.N .

Selon les analystes, les valeurs technologiques bancaires se sont affaiblies l'année dernière en raison des inquiétudes des investisseurs face à la consolidation accrue des institutions financières et aux menaces concurrentielles.

Les analystes considèrent le repli des valeurs technologiques bancaires comme une opportunité pour les investisseurs, étant donné que leurs modèles d'entreprise bénéficient d'une large base de revenus récurrents.

Ses revenus de déconversion, ou les frais uniques de résiliation de contrat générés lorsqu'un client est acquis par une autre institution financière, ont été multipliés par plus de 90 pour atteindre 6,2 millions de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, ce qui souligne l'accélération de l'activité de fusion et d'acquisition dans le secteur bancaire.

L'année dernière, Jack Henry a annoncé l'acquisition de Victor Technologies, fournisseur d'offres de paiements intégrés, afin d'étendre sa présence sur le marché en pleine croissance des paiements en tant que service.

