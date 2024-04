J. Safra Sarasin voit le risque d'une récession s'éloigner aux Etats-unis

"En termes d'actions, les titres ayant déçus ont subi des pertes disproportionnées tandis que ceux ayant surpassés les attentes n'ont enregistré qu'une légère hausse, car les valorisations élevées et la hausse des taux pèsent sur les actions américaines", relève-t-il.

"Il est probable que la Fed réduise le rythme de la diminution du bilan, car le niveau actuel de 95 milliards de dollars par mois est trop élevé et pourrait augmenter les risques de tension de financement dans six mois", estime J Safra Sarasin.

(AOF) - "La probabilité d'une récession aux États-Unis semble diminuer", estime J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management sur la base de son nouvel "Indice de Pression Récessionnaire" qui "semble contredire le signal de récession émis par la courbe des rendements inversée ". Cette dernière "pourrait refléter un taux neutre temporairement plus élevé et pourrait donc être trompeur ", ajoute le gérant qui prévoit que Jay Powell "se montrera probablement réticent à une baisse rapide des taux d'intérêt" début mai.

