J. Safra Sarasin : "Sell in may et go away" est bien plus qu'un simple cliché

(AOF) - J. Safra Sarasin a réexaminé l’adage "Sell in may et go away" et constaté qu'il est bien plus qu'un simple cliché. "En effet, les performances durant les mois d'été ont toujours été plus faibles, toutes régions, secteurs et périodes confondus", fait remarquer le stratège action, Wolf von Rotberg. Depuis 1973, les actions mondiales n'ont en moyenne progressé que de 1,6% entre mai et septembre, contre 5,2% et 3,6% pour le premier et le dernier tiers de l'année, respectivement.

L'accalmie estivale est un phénomène assez constant : les actions n'ont progressé que pendant 59% des périodes de mai à septembre depuis 1973.

Wolf von Rotberg précise que ce ratio diminue fortement si le début de l'année a été raisonnablement bon. Au cours des années où les performances jusqu'en mai ont été aussi bonnes qu'en 2024 ou meilleures, les marchés d'actions n'ont enregistré des gains jusqu'en septembre que dans 25% des cas.

La banque privée suisse prévoit toujours une hausse des actions d'ici la fin de l'année, mais elle juge probable que les prochains mois suivent le schéma saisonnier habituel avec seulement une progression modérée.