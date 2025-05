J.Safra Sarasin sceptique quant à la capacité du dollar à récupérer ses baisses récentes

"Rien ne garantit que les tarifs n'augmentent pas à nouveau et rien n'indique que l'administration révise à la baisse ses objectifs. Si l'objectif reste une refonte fondamentale de l'ordre économique mondial, de brusques changements de politique pourraient réapparaître", poursuit J.Safra Sarasin.

(AOF) - "Les risques de récession aux États-Unis ont diminué et les marchés se sont redressés après le revirement du président Trump en matière de droits de douane", souligne J.Safra Sarasin. La stratégie consistant à imposer d'abord des prélèvements punitifs avant de les assouplir à des niveaux qui, en comparaison, apparaissent comme raisonnables, amène de nombreuses personnes à se demander s'il s'agit d'une stratégie délibérée ou une stratégie guidée par les pulsions du président, estime la banque privée suisse.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.