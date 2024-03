J. Safra Sarasin : baisse des taux en juin pour la Fed et la BCE et en août pour la BoE

(AOF) - Pour J. Safra Sarasin, la Fed et la BCE devraient assouplir leur politique monétaire en juin et la Banque d'Angleterre en août. Une désinflation supplémentaire, même ponctuée de fluctuations, devrait permettre aux trois banques centrales d’agir. La banque privée suisse juge que le processus visant à renforcer la confiance des banquiers centraux dans le fait que l'inflation est sur une tendance à la baisse vers 2% est toujours en cours dans la zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

"Les marchés du travail sont assez tendus et la croissance des salaires est élevée. Toutefois, les marchés du travail parviennent à un meilleur équilibre et l'inflation a considérablement reculé", fait-elle remarquer.

S'agissant de la Banque nationale suisse, qui a abaissé son taux directeur hier, le contexte économique difficile, un franc suisse toujours très valorisé et la faible progression des salaires lui donnent la confiance que l'inflation restera durablement dans son couloir cible. Cela devrait lui permettre d'opérer des baisses de taux plus progressives plus tard dans l'année.